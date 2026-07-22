Цифровая законодательная революция

В России принят закон о патентной охране ИТ-разработокdpa/picture-alliance/ТАСС читайте на monocle.ruВ России принят закон о патентной охране ИТ-разработокНастроенные ИИ-агенты и игровое имущество, алгоритмические изобретения и элементы VR/AR-вселенных – все это сможет стать объектом патентной охраны, благодаря закону, единогласно принятому Госдумой во втором и третьем чтении.
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