Цифровая законодательная революция

В России принят закон о патентной охране ИТ-разработокdpa/picture-alliance/ТАСС читайте на monocle.ruВ России принят закон о патентной охране ИТ-разработокНастроенные ИИ-агенты и игровое имущество, алгоритмические изобретения и элементы VR/AR-вселенных – все это сможет стать объектом патентной охраны, благодаря закону, единогласно принятому Госдумой во втором и третьем чтении.