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Президентский совет Йемена объявил о начале масштабной операции по захвату Саны

Президентский совет Йемена объявил о начале масштабной операции по захвату Саны

Председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими в своем телевизионном обращении к нации объявил о начале масштабной военной операции, целью которой является захват подконтрольной повстанцам-хуситам столицы страны Саны.

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