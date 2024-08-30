Трамп обвиняет Харрис в бедствиях страны и сомневается в ее способности вести международные переговоры

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп обвиняет своего оппонента-демократа, вице-президента Камалу Харрис, в том, что она "представила все бедствия", с которыми сталкиваются Соединенные Штаты.
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