ВС ВСУ потеряли несколько самолётов из-за применения старых ракет-перехватчиков Воздушные силы ВСУ лишились нескольких боевых самолетов в результате вынужденного применения старых советских ракет класса «воздух-воздух» с истекшим сроком даже не эксплуатации, а просто хранения.
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