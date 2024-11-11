«Кто самый ушастый?»

А знаешь ли ты, что Чебурашку художник-мультипликатор сначала нарисовал с маленькими ушками? Но потом создатели мультфильма передумали, и получился Чебурашка, которого сейчас знают все! А каких животных с большими ушами знаешь ты? С кем из них мог бы подружиться знаменитый герой? Нарисуй Чебурашку и его ушастых друзей или сделай поделку! Изобрази на рисунке или в виде поделки Чебурашку или похожее на него животное.
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