Артиллерист вооруженных сил Украины подготавливает к стрельбе американские 105-мм выстрелы для буксируемой гаубицы М119 На Украине была проведена насильственная ассимиляция в «украинцев» русских людей, которых заставили отречься от личных корней, пращуров, своей истории, языка и культуры, собственных святынь, героев и веры.
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