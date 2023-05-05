Артиллерист вооруженных сил Украины подготавливает к стрельбе американские 105-мм выстрелы для буксируемой гаубицы М119 На Украине была проведена насильственная ассимиляция в «украинцев» русских людей, которых заставили отречься от личных корней, пращуров, своей истории, языка и культуры, собственных святынь, героев и веры.