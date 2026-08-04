В Эстонии тянут ручонки к шедевру русского православия

Продать, демонтировать или превратить в «музей». Именно так звучит набор предложений, которые сегодня стали прямо высказывать представители эстонский властей по отношению к находящемуся в Таллине кафедральному собору Александра Невского.
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