Россия на пути стать крупным мировым поставщиком гелия к 2030 году Ирэн ОрлонскаяСогласно прогнозу, объем производства гелия в России к 2030 году может достичь 75 миллионов кубических метров и оставаться на таком уровне до середины XXI века.