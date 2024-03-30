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Россия на пути стать крупным мировым поставщиком гелия к 2030 году

Россия на пути стать крупным мировым поставщиком гелия к 2030 году

Россия на пути стать крупным мировым поставщиком гелия к 2030 году Ирэн ОрлонскаяСогласно прогнозу, объем производства гелия в России к 2030 году может достичь 75 миллионов кубических метров и оставаться на таком уровне до середины XXI века.

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