С 1 июля все социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир»

Пенсии, выплаты из маткапитала и другие пособия будут начисляться с 1 июля только на карты «Мир». Те, кто не оформит карту «Мир», смогут получать деньги со счёта, к которому не привязана банковская карта, или наличными, сообщает «РИА Новости».