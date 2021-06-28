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С 1 июля все социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир»

С 1 июля все социальные выплаты будут зачисляться только на карту «Мир»

Пенсии, выплаты из маткапитала и другие пособия будут начисляться с 1 июля только на карты «Мир». Те, кто не оформит карту «Мир», смогут получать деньги со счёта, к которому не привязана банковская карта, или наличными, сообщает «РИА Новости».

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