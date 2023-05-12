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Суданская армия подписала соглашение с командованием взбунтовавшихся Сил быстрого реагирования о гуманитарном перемирии

Суданская армия подписала соглашение с командованием взбунтовавшихся Сил быстрого реагирования о гуманитарном перемирии

В Саудовской Аравии в городе Джидда прошла встреча представителей командования правительственных войск Судана и Сил быстрого реагирования, которые в настоящее время ведут между собой ожесточенные бои в ряде регионов страны.

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