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Робот-диагност, несуществующие дети и паводок. Новости регионов

Робот-диагност, несуществующие дети и паводок. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Городской клинической поликлинике Перми приступил к работе робот-диагност, жительница ХМАО получала пособия на несуществующих детей, а в Башкирии из-за перелива реки смыло автомобиль вместе с водителем.

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