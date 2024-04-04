Робот-диагност, несуществующие дети и паводок. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<p class="p1"><strong>В Городской клинической поликлинике Перми приступил к работе робот-диагност, жительница ХМАО получала пособия на несуществующих детей, а в Башкирии из-за перелива реки смыло автомобиль вместе с водителем.