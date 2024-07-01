🇫🇷🗳 Постепенно приходят предварительные результаты 1 тура парламентских выборов во Франции. А в некоторых городах уже начались беспорядки.
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🇫🇷🗳 Постепенно приходят предварительные результаты 1 тура парламентских выборов во Франции. А в некоторых городах уже начались беспорядки.
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