Бабушкины сказки: педиатр Екатерина Успенская развеяла 5 мифов о здоровье, которые живут в головах до сих пор Ольга ВайленкоМифы о здоровье, передававшиеся нам от бабушек и мам через поколения, не теряют своей актуальности и сегодня.