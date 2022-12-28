Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Глава ФНЛ за возвращение к «весне ‑ осень»: «Самая высокая посещаемость – в августе и сентябре. Самая низкая — в октябре и ноябре»

Глава ФНЛ за возвращение к «весне ‑ осень»: «Самая высокая посещаемость – в августе и сентябре. Самая низкая — в октябре и ноябре»

Президент ФНЛ поддержал идею возвращения к системе «весна ‑ осень». «Мы сейчас видим, что есть очень хороший проект РФС — это Юношеская футбольная лига (ЮФЛ).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх