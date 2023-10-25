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Мировое обозрение

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Apple радикально обновит семейство наушников AirPods в 2024-2025 годах

Apple радикально обновит семейство наушников AirPods в 2024-2025 годах

Компания Apple планирует полностью обновить семейство беспроводных наушников AirPods, которые стали одним из самых продаваемых продуктов в её портфолио, сообщил обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на информированные источники.

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