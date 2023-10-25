Apple радикально обновит семейство наушников AirPods в 2024-2025 годах

Компания Apple планирует полностью обновить семейство беспроводных наушников AirPods, которые стали одним из самых продаваемых продуктов в её портфолио, сообщил обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на информированные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии