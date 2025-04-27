Страна и люди
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Страна и люди

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СК: украинский агент согласился подорвать Москалика за 18 тысяч долларов

СК: украинский агент согласился подорвать Москалика за 18 тысяч долларов

Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину, который установил взрывное устройство в автомобиле рядом с домом генерал-лейтенанта Игоря Москалика, пообещали за преступление 18 тысяч долларов США.

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Комментарии
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ВЗ
Валерий Зайцев
Допросить и расстрелять.. Чтоб другим неполадок было.
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16 час.
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