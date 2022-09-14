Цены растут. Аналитик «Открытия» оценил, как подорожает жилье в следующем году

Стоимость квартир в российских новостройках в 2023 году может подорожать на 5-10% — такая динамика ожидается и на рынке вторичной недвижимости, рассказал эксперт по недвижимости аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин РИА Новости.
Стоимость квартир в российских новостройках в 2023 году может подорожать на 5-10% — такая динамика ожидается и на рынке вторичной недвижимости, рассказал эксперт по недвижимости аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин РИА Новости.
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