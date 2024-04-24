Дизайн смартфонов серии TECNO CAMON 30 отмечен престижной наградой Muse Design Award 2024 Об...

Дизайн смартфонов серии TECNO CAMON 30 отмечен престижной наградой Muse Design Award 2024Обновлённая серия смартфонов TECNO CAMON 30 Tech Art Leather Edition получила инновационный дизайн с покрытием задней панели из экозамши.
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