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Парламентская газета

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Депутат Лантратова предложила создать федеральный семейный телеканал

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал.

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