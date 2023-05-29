Федеральное агентство новостей №1

7 149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    Маловато для большой страны... Хотя бы 30 или 50 тыс. т?Россия поставила ...
  • Tchernichova Aneta
    Этому дебилу до феня Европа ! Ему всё не хватают бабки которые сливают ему! Когда читаю что он говорить что русские д...Зеленский заявил,...
  • Александр Шилов
    )))В США пытаются до...

Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово из-за их бесполезности. По словам Вучича, силы НАТО в Косово должны были защитить сербов от насилия, притеснения и незаконным действиям по отношению к сербским муниципалитетам.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх