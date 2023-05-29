Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в нарушении своих обещаний

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово из-за их бесполезности. По словам Вучича, силы НАТО в Косово должны были защитить сербов от насилия, притеснения и незаконным действиям по отношению к сербским муниципалитетам.
Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал действия НАТО в Косово из-за их бесполезности. По словам Вучича, силы НАТО в Косово должны были защитить сербов от насилия, притеснения и незаконным действиям по отношению к сербским муниципалитетам.
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