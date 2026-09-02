Поезд насмерть сбил мужчину на перегоне Калище–Лебяжье в Ленобласти

В Ленинградской области электропоезд насмерть сбил 37-летнего мужчину. Транспортная полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.
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