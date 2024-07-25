Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион

Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power* (запрещена в России как террористическая), пишет местное издание «Страна.
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