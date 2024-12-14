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Стереотипы в истории: мифы и реальность

Стереотипы в истории: мифы и реальность

Правда ли, что в Средневековье жили плохо и недолго, Наполеон — коротышка, а Менделеев — крестный отец алкоголиков?Дряхлые старики 30 летСчитается, что в Темные века люди с трудом дотягивали до собственного 30-летия ввиду жизненных тягот, да и эту дату встречали дряхлыми стариками.

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