Стереотипы в истории: мифы и реальность

Правда ли, что в Средневековье жили плохо и недолго, Наполеон — коротышка, а Менделеев — крестный отец алкоголиков?Дряхлые старики 30 летСчитается, что в Темные века люди с трудом дотягивали до собственного 30-летия ввиду жизненных тягот, да и эту дату встречали дряхлыми стариками.