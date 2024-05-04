В Томске полицейские приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководители и сотрудники УМВД России по Томской области, наряду с представителями региональной и муниципальной власти, а также организаций и предприятий, волонтёрами и школьниками, приняли участие в международной акции «Сад памяти».
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