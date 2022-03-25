Полицейские и общественники в Республике Коми проводят с молодежью профилактические беседы на тему вовлечения в антиобщественные группировки

В Воркуте сотрудники различных подразделений ОМВД проводят встречи с учащимися учебных заведений на тему вовлечения подростков в антиобщественные группировки и возможных последствиях участия в их деятельности.
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