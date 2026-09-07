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Газета.ру

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Депутат Говырин: в октябре некоторым россиянам повысят пенсионные выплаты

Депутат Говырин: в октябре некоторым россиянам повысят пенсионные выплаты

С 1 октября несколько категорий россиян ожидается повышение пенсий. В том числе с учетом роста денежного довольствия военнослужащих вырастут выплаты военных пенсионеров, в бюджете заложен рост в 4%, но этот показатель еще может быть скорректирован, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей ГовыринРост военных пенсий затронет сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, пожарной службы и таможни, перечислил депутат.

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