Рубрика #жизньдругих Илон Маск на презентации в Калифорнии показал роботакси, робоавтобус и новое поколение робота-друга-помощника по дому.
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Рубрика #жизньдругих Илон Маск на презентации в Калифорнии показал роботакси, робоавтобус и новое поколение робота-друга-помощника по дому.