Куйвашев доложил Путину о самоотверженной работе спасателей в Нижнем Тагиле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о самоотверженной работе спасателей в Нижнем Тагиле.
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