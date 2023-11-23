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Добрый Мир

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В ЕС признали неспособность обеспечить военные потребности Украины Lenta.ruиещё 4 23 ноября, 05:33

В ЕС признали неспособность обеспечить военные потребности Украины Lenta.ruиещё 4 23 ноября, 05:33

ЕС теряет веру в свою способность обеспечить военные потребности Украины — миллион артиллерийских снарядов к марту, потому союз готов закупить снаряды для Киева вне блока в случае, если провалит поставки.

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Комментарии
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Лев Добрый
ЕС надо думать больше о себе, после Украины будем щипать, как кур, голубо-задых еэсовцев!😎😜👈👍
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