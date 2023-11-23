В ЕС признали неспособность обеспечить военные потребности Украины Lenta.ruиещё 4 23 ноября, 05:33

ЕС теряет веру в свою способность обеспечить военные потребности Украины — миллион артиллерийских снарядов к марту, потому союз готов закупить снаряды для Киева вне блока в случае, если провалит поставки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии