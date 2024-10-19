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Царьград

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Как солдаты КНДР могут пригодиться на СВО: Аналитики рассказали, в чём сила северных корейцев

Как солдаты КНДР могут пригодиться на СВО: Аналитики рассказали, в чём сила северных корейцев

В последнее время зарубежные СМИ уверяют, что северокорейские военные прибыли в Россию, чтобы после отправиться на Украину.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Участвовать могут и должны те страны которых в свое время.грабил и убивал запад.и суд должен быть скорым но справедливым и лучше на их земле за лужей
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