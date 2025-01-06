В России предложили установить выплаты военным журналистам, работающим в зоне СВО

МОСКВА, 6 января, ФедералПресс. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Министерство цифрового развития РФ с предложением ввести единовременные выплаты в размере от 3 до 5 миллионов рублей для военных корреспондентов, работающих в экстремальных условиях, включая зону специальной военной операции.