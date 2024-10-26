23.10.2024 в колледже, в рамках Недели профессиональной направленности цикловой комиссии ´Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании´ проведен Кулинарный поединок среди учащихся колледжа.
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