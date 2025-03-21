Строительство канализационного коллектора на Баррикад выполнено на 46 %

В Иркутске продолжают вести сразу несколько больших инфраструктурных строек. Накануне мэр города Руслан Болотов проверил, как на улице Баррикад идет строительство новых трубопроводов и канализационных напорных коллекторов.
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