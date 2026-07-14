Уголовное дело в «Россети Юг»: топ-менеджеры попали под подозрение за поборы с населения

ВОЛГОГРАД (ИА Реалист). 1 июля в производственном отделении «Волгоградские электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три работника компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии