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Уголовное дело в «Россети Юг»: топ-менеджеры попали под подозрение за поборы с населения

Уголовное дело в «Россети Юг»: топ-менеджеры попали под подозрение за поборы с населения

ВОЛГОГРАД (ИА Реалист). 1 июля в производственном отделении «Волгоградские электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» — «Волгоградэнерго» сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три работника компании.

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