Воздух в Ростове – один из самых грязных в России. Но местные власти только рады. Почему?

Учёные доказали, что грязный воздух приводит к различным болезням и преждевременной смерти.Донскую столицу включили в список городских поселений и округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
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