России нечем заменить советские электростанции – «РГ» Россия испытывает трудности в процессе замены устаревших советских электростанций и создании новых мощностей.
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России нечем заменить советские электростанции – «РГ» Россия испытывает трудности в процессе замены устаревших советских электростанций и создании новых мощностей.
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