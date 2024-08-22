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МИД назвал незаконным направление Киеву транша из доходов от активов РФ

МИД назвал незаконным направление Киеву транша из доходов от активов РФ

Направление Евросоюзом Украине транша в €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов незаконно и является воровством, заявили представители Министерства иностранных дел РФ в беседе с РИА Новости.

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