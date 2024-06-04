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Спички - не игрушка

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А не надо было скакать. "Теплый", но очень быстрый приём в Шереметьево

А не надо было скакать. "Теплый", но очень быстрый приём в Шереметьево

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Карикатура выше, активно разбрелась по всему интернету. Дело в том,что многие представители Северного Причерноморья, прямо сейчас пытаются въехать в Россию, хлебнув европейской свободы и в надежде найти защиту, чтобы их не отправили обратно.

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