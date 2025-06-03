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Блогерша сравнила отношение мексиканцев и россиян к алкоголю фразой «стыдно за нас»

Блогерша сравнила отношение мексиканцев и россиян к алкоголю фразой «стыдно за нас»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова сравнила отношение мексиканцев и соотечественников к алкоголю фразой «стыдно за нас».

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