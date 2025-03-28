Билли Айлиш приподняла юбку перед камерой для рекламы

Американская певица Билли Айлиш в откровенных образах снялась в рекламе собственных духов Your Turn. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 124 миллиона подписчиков.