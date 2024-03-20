На концерте Ларисы Рубальской в Москве произошло ЧП

"МК" утверждает, что Спиридонова ушла со сцены в слезахНа днях в столице России состоялся концерт Ларисы Рубальской, во время которого должна была выступить Анастасия Спиридонова с песней "Транзитный пассажир".
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