Уганда получила от РФ приглашение стать страной-партнером БРИКС

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Уганда получила от России приглашение стать страной – партнером БРИКС, сообщил министр иностранных дел африканской республики Абубакер Джедже Одонго на полях министерской встречи форума Россия – Африка.
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