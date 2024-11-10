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Уганда получила от РФ приглашение стать страной-партнером БРИКС

Уганда получила от РФ приглашение стать страной-партнером БРИКС

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Уганда получила от России приглашение стать страной – партнером БРИКС, сообщил министр иностранных дел африканской республики Абубакер Джедже Одонго на полях министерской встречи форума Россия – Африка.

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