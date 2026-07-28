Каракурты в Москве: могут ли ядовитые пауки закрепиться в столице

Сообщения о возможном появлении каракуртов в Москве вызывают тревогу у жителей столицы. Эти пауки считаются одними из самых опасных среди встречающихся в России, поэтому многие опасаются, что они могут начать распространяться в центральном регионе.
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