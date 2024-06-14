Некоторые сочинские отели получили сертификаты “Muslim Friendly” Сертификат присваивается Роскачеством и гарантирует, что в номере будет Коран, коврик для намаза, а в баре и меню не будет алкоголя.
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Некоторые сочинские отели получили сертификаты “Muslim Friendly” Сертификат присваивается Роскачеством и гарантирует, что в номере будет Коран, коврик для намаза, а в баре и меню не будет алкоголя.