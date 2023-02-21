Китайский дипломат заткнул Борреля одной фразой после резких слов о России AlexCoderКитайский дипломат заткнул Борреля одной фразой после резких слов о России AlexCoder Пекин напомнил, кто сеет конфликты по миру Глава канцелярии Комиссии по внешнеполитическим вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И обратился с прямым вопросом к представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю, заявив о двойных стандартах коллективного Запада, когда речь идет о предполагаемых военных поставках из КНР в Россию.