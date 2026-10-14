Ижевск. Удмуртия. В Ижевске волонтёры приюта «Кот и Пёс» спасли собаку, которую переехали на машине. Об этом сообщается в группе приюта.
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