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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о хорошей форме Роналду: «Перемещаясь в новую страну, он покупает дом, где строит тренажерный зал или поле. Правильно питается и тренируется, хоть 24 часа в день» 

Бывший тренер сборной России выразил мнение после победы сборной Португалии над Чехией (2:1) на Евро-2024.

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