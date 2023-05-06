Слово и дело

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Участникам СВО отправили купленное на пожертвования жителей ЕАО снаряжение

Участникам СВО отправили купленное на пожертвования жителей ЕАО снаряжение

Участники специальной военной операции на Украине получили снаряжение, которое было куплено на пожертвования жителей Еврейской автономной области.

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