Записаться в МФЦ Петербурга теперь можно через геоинформационный справочник 2GIS

У каждого центра есть карточка с адресом, графиком работы и кнопкой для онлайн-записи Многофункциональные центры (МФЦ) Петербурга, подведомственные Комитету по информатизации и связи, реализовали проект по интеграции онлайн-записи в МФЦ в популярный геоинформационный справочник 2GIS.
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