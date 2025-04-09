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Петербургский дневник

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Записаться в МФЦ Петербурга теперь можно через геоинформационный справочник 2GIS

Записаться в МФЦ Петербурга теперь можно через геоинформационный справочник 2GIS

У каждого центра есть карточка с адресом, графиком работы и кнопкой для онлайн-записи Многофункциональные центры (МФЦ) Петербурга, подведомственные Комитету по информатизации и связи, реализовали проект по интеграции онлайн-записи в МФЦ в популярный геоинформационный справочник 2GIS.

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