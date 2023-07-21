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Собянин рассказал о системе поддержки реального сектора экономики Москвы

Собянин рассказал о системе поддержки реального сектора экономики Москвы

Москва переживает настоящий промышленный бум Сергей Собянин рассказал гражданам Москвы, что объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах вырос почти вдвое, а с начала 2023 года рост составил 11, 1%.

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